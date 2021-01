The Mandalorian 3, l'epico scontro per la Darksaber al centro di un nuovo fan poster

Dopo l'esplosiva presentazione della Lucasfilm al Disney Investors Day, tutti gli occhi dei fan sono puntati su serie come Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano e l'atteso spin-off su Boba Fett, ma non dobbiamo dimenticarci che The Mandalorian 2 ha lasciato diverse questioni in sospeso in vista della terza stagione.

Una su tutte l'inevitabile confronto tra Din Djarin e Bo-Katan, con quest'ultima che vuole a tutti i costi entrare in possesso della Darksaber strappata dalle mani di Moff Gideon dopo che Mando ne è diventato il legittimo proprietario. Proprio il potenziale scontro tra i due Mandaloriani è al centro di un suggestivo fan poster realizzato dall'artista digitale Yadvender Singh Rana, e dedicato ai due personaggi interpretati nello show da Pedro Pascal e dalla new entry Kathee Sackhoff.

A proposito della terza stagione, è stato confermato che le riprese dei nuovi episodi inizieranno una volta terminata la produzione dello spin-off su Boba Fett con protagonisti Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Durante una recente intervista, lo showrunner Jon Favreau ha inoltre confermato che il nuovo arco narrativo sarà nuovamente incentrato su Din Djarin, mentre non sappiamo ancora nulla sul futuro di Grogu aka Baby Yoda.

Nel frattempo, The Mandalorian 3 è stata rimossa dalle uscite Disney+ per il 2021.