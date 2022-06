The Mandalorian 3, nei nuovi episodi anche Taika Waititi? Il report fa sognare i fan

Il regista e sceneggiatore Taika Waititi è attualmente a lavoro sul prossimo film di Star Wars, ma secondo un nuovo report il suo ritorno nel franchise potrebbe avvenire prima del previsto, nello specifico durante l'attesissima The Mandalorian 3.

Secondo quanto riportato da Slash Film, infatti, Waititi reciterà in un ruolo non specificato nella terza stagione di The Mandalorian: purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, ma come saprete per il regista, sceneggiatore e attore neozelandese non si tratterà di un debutto nel mondo di Star Wars dato che in passato aveva già avuto un doppio ruolo nella prima stagione di The Mandalorian, sia come doppiatore del droide cacciatore di taglie IG-11 (apparso in tre episodi) sia come regista del "Capitolo 8: Redemption".

Proprio in quella puntata, che ancora oggi gode della valutazione perfetta del 100% su Rotten Tomatoes, IG-11 si sacrificava in modo che Din Djarin e Grogu potessero sfuggire agli agenti dell'Impero, cosa che ovviamente implica che l'eventuale ritorno di Waititi nella prossima stagione della serie sarà completamente diverso dal precedente.

Vi ricordiamo che Taika Waititi tornerà nei cinema tra qualche giorno col suo nuovo lavoro per i Marvel Studios, Thor: Love & Thunder, in uscita dal 6 luglio in Italia. Anche in questo caso l'autore, premio Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit, oltre ad aver scritto e diretto il film MCU ha anche agito davanti alla cinepresa per il ruolo di Korg, famoso aiutante alieno di Thor. Per quanto riguarda la serie tv di Star Wars con protagonista Pedro Pascal, invece, Lucasfilm e Jon Favreau hanno già confermato che The Mandalorian tornerà anche con una quarta stagione.