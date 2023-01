The Mandalorian 3: i nuovi episodi vedranno il ritorno di un'iconica location di Star Wars

Il trailer ufficiale di The Mandalorian 3 ha riservato moltissime sorprese ai fan della saga di Star Wars. Non solo il ritorno del nostro amato protagonista affiancato da Grogu nelle sue avventure, ma anche quello di numerosi personaggi delle stagioni precedenti e non ultime di alcune amate location. Una molto iconica non è sfuggita ai più attenti.

In un frammento del nuovo trailer, infatti, possiamo scorgere alcune immagini di Coruscant, l'ex-capitale della Vecchia Repubblica, sede del Senato poi divenuto senato imperiale, e del prestigioso Tempio Jedi caduto e distrutto in seguito all'Ordine 66 dell'Imperatore Palpatine.

Salvo un breve flashback in Rogue One, il pianeta Coruscant è stato visto in un solo progetto live-action di Star Wars dalla conclusione della trilogia prequel. Visti gli intrighi politici al centro della sua trama, il pianeta ha svolto un ruolo fondamentale nella prima stagione di Andor, in cui abbiamo visto prendere piede i primi movimenti che porteranno alla nascita dell'Alleanza Ribelle. In questo periodo abbiamo potuto vedere l'ex-capitale della Repubblica nel momento del passaggio all'Impero Galattico controllato da Palpatine.

In The Mandalorian, invece, vedremo la città/pianeta nell'epoca immediatamente dopo la caduta dell'Impero, in quanto la serie è ambientata qualche tempo dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la morte (apparente) di Palpatine. In calce a questa news potete visualizzare un frame estratto proprio dal trailer di The Mandalorian 3 che mostra il look che avrà Coruscant nel corso degli episodi di questa attesissima stagione.

Inoltre, pare che The Mandalorian 3 includerà altri Jedi; in un momento sempre tratto dal trailer vediamo quello che ha tutta l'aria di essere un flashback di quando venne dato l'Ordine 66, quello che intimava ai cloni di uccidere tutti i Jedi rimasti ancora in vita.

La terza stagione di The Mandalorian debutterà sulla piattaforma Disney+ il 1° marzo prossimo.