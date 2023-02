The Mandalorian 3: il primo episodio e il suo non invidiabile record di durata

Stando a The Direct, un recente leak suggerisce che il primo episodio della terza stagione di The Mandalorian sarebbe l’esordio più breve, in termini di durata, di ogni live-action dedicato alla saga di Star Wars.

Secondo l’indiscrezione la durata del primo episodio del nuovo capito della serie che vede protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano durerebbe soltanto trentacinque minuti, più corto, dunque, di quello che ha segnato l’inizio dello show, che si assestava sui trentotto minuti e di quello della seconda stagione della durata di cinquantuno. The Book of Boba Fett ha avuto, da parte sua, una prima puntata lunga trentasette minuti, Obi-Wan Kenobi ne durava cinquantuno e Andor trentanove.

In The Mandalorian 3 i fan potranno ritrovare insieme Grogu e Din dopo il finale del secondo capitolo e a dispetto del conciso primo episodio la nuova stagione consisterà, come le precedenti, di otto episodi, anche se ancora non si hanno informazioni sulla durata degli stessi. Sappiamo che il Mandaloriano, come si può vedere nel nuovo trailer di The Mandalorian 3, ha intenzione di tornare su Mandalore per far rivivere alla sua civiltà i fasti del passato.

Nonostante il fatto che The Mandalorian 3 non sarà disponibile prima del primo marzo 2023, John Favreau ha annunciato di aver già scritto la successiva stagione del prodotto Disney: “Dobbiamo sapere dove abbiamo intenzione di andare per raccontare una storia ben costruita, quindi abbiamo prima definito uno schema e poi lentamente sistemato ogni episodio. Quindi ho scritto la nuova stagione durante la post produzione di The Mandalorian 3 perché il tutto deve avere una continuità, come una storia unica”.

Favreau ha poi annunciato che ci saranno dei crossover tra i vari show di Star Wars, aumentando così il senso di fusione tra tutte le opere del franchise creato da Lucas con Star Wars: Una nuova Speranza.