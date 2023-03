The Mandalorian 3, il primo episodio ha svelato un collegamento con Ahsoka?

La premiere di The Mandalorian 3 ha fatto da introduzione a quella che potrebbe essere una stagione imprevedibile. Mentre nelle prime due la "missione" di Mando era ben delineata, con la terza stagione si sta cercando, in un certo senso, di buttare nuovamente le basi per una nuova storia.

Nonostante sembri che l'episodio ripercorra gli stilemi classici di The Mandalorian attraverso vecchi incontri e il tentativo di Din Djarin di trovare un nuovo obiettivo, il pubblico è stato testimone di una grande novità che potrebbe aver colpito in particolare spettatori dall'occhio più vigile o appassionati della serie animata Rebels. Durante la scena in cui Mando e Grogu stanno volando nell'iperspazio, il piccolo guarda delle strane ombre muoversi fuori dalla loro navicella.

La terza stagione, oltre a svelarci chi potrebbe aver salvato Grogu dall'Ordine 66, probabilmente approfondirà anche queste particolari figure. Per i più appassionati, la sagoma vista durante l'episodio è facilmente riconducibile ai Purrgil delle vere e proprie balene spaziali. La specie ha un ruolo fondamentale in Rebels dove Ezra Bridger, giovane Jedi in addestramento, utilizza la Forza per comunicare con un branco e ottenere il loro aiuto per combattere il malvagio Thrawn. La presenza dei Purrgil potrebbe essere un buon collegamento con Ahsoka. La serie con Rosario Dawson, infatti, dovrebbe essere un sequel di Rebels.

Nel frattempo The Mandalorian 3 ha ottenuto il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes confermando quanto i fan abbiano aspettato con ansia l'inizio delle nuove avventure di Mando e Grogu. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!