The Mandalorian 3, ci sarà anche Ezra Bridger nella serie Star Wars?

Sembra sia finalmente giunta la fine delle riprese di The Mandalorian 3, il nuovo capitolo della popolare serie Star Wars che debutterà presto in streaming su Disney+. In questi giorni iniziano ad essere ufficializzate alcune new entry e in molti si chiedono: vedremo anche Ezra Bridger in The Mandalorian 3?

Mentre si avvicina il debutto di The Mandalorian 3, che secondo alcune voci sarà programmato nel periodo natalizio, si rincorrono i rumour su nuovi possibili cameo dei più amati personaggi del vasto franchise.

Uno di questi è Ezra Bridger, il protagonista della serie animata Star Wars: Rebels. Non sarebbe la prima volta che un personaggio di uno show animato del franchise appare in The Mandalorian, dopo i precedenti di Bo-Katan Kryze e di Ahsoka Tano, apparsi nel live-action direttamente da The Clone Wars.

A proposito di Ahsoka, è proprio una frase pronunciata nel quinto episodio di The Mandalorian 2 dal personaggio interpretato da Rosario Dawson ad aver aperto le porte al possibile cameo di Ezra Bridger e al mondo di Rebels, attraverso la semplice scelta di farle pronunciare il nome del Grand'Ammiraglio Thrawn.

In ogni caso, si tratta solo di ipotesi e speculazioni al momento: non ci sono ancora fonti ufficiali che riportino l'eventuale cameo di Ezra Bridger in The Mandalorian 3. Inoltre, è probabile che Bridger possa apparire nello spin-off su Ahsoka, le cui riprese partiranno a breve, in preparazione del debutto previsto nel 2023.

Nel frattempo, nei giorni scorsi è stato annunciato l'ingresso della star di Ritorno al Futuro Christopher Lloyd nel cast di The Mandalorian 3 come guest, nonché il ritorno di Misty Rosas in una nuova veste.