The Mandalorian 3, i fan divisi sui cameo delle star nell'ultimo episodio

Dopo l'iniziale stupore, sui social i fan di The Mandalorian si sono divisi sull'argomento sorprendente dell'ultimo episodio dello show, Mercenari, che comprende i cameo inaspettati di alcune guest star. Gli spettatori più scettici si chiedono se questa sia la direzione più giusta per la serie, giunta al terzo ciclo di episodi.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla terza stagione di The Mandalorian. Nel cast della serie con protagonista Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, anche Carl Weathers, Emily Swallow, Tim Meadows e Katy M. O'Brian.



Nel sesto episodio di The Mandalorian 3, intitolato Capitolo 22: Mercenari, sono ben tre le star che appaiono: Christopher Lloyd, Jack Black e Lizzo.

I fan sono impazziti per le guest star di The Mandalorian 3 ma ci sono state anche reazioni più critiche.

Da tempo si vociferava del possibile coinvolgimento di Lloyd, quindi sono soprattutto le partecipazioni di Jack Black e Lizzo ad aver sollevato qualche perplessità tra i fan.



Tra i vari commenti che si leggono sui social nelle ultime ore ci sono frasi come 'sembrava uno speciale del Saturday Night Live', oppure 'l'episodio più folle, esilarante, divertente di The Mandalorian e una delle cose migliori che abbia mai fatto il franchise'. Reazioni piuttosto controverse e che alternano entusiasmo a perplessità.



Christopher Lloyd interpreta il commissario Helgait, capo della sicurezza di Plazir-15, mentre Jack Black e Lizzo interpretano la coppia di sovrani di Plazir-15. Voi cosa ne pensate? Vi sono piaciuti i cameo in Mercenari?



