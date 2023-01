The Mandalorian 3, i fan notano la scena dell'Ordine 66 nel trailer: 'Ricorrenza annuale'

La scena ci mostra infatti dei piccoli jedi in attesa dell'imminente irruzione di Anakin Skywalker, e la cosa ha ovviamente mandato in visibilio i fan: "Rivedremo l'Ordine 66 altre 12 volte, ma non diventerà mai vecchio", "Un altro sguardo all'Ordine 66! Dave Filoni, quando ti prendo...", "A questo punto rivedere l'Ordine 66 è una ricorrenza annuale " si legge in alcuni post comparsi in queste ore su Twitter.

Il nuovo trailer dello show con Pedro Pascal ci ha infatti mostrato non solo Din Djarin e Grogu nuovamente in viaggio insieme, ma anche un breve quanto interessante frammento che sembra portarci indietro di qualche anno, ai tempi del famigerato Ordine 66 .

L'universo di Star Wars ha dato il meglio di sé, negli ultimi anni, quando ha guardato indietro più che quando si è spinto in avanti, almeno stando al gradimento dei fan: un trend che non sembra destinato a cambiare a breve, se le impressioni che arrivano dalle reazioni al nuovo trailer di The Mandalorian ci dicono il giusto.

At this point seeing order 66 is a yearly tradition pic.twitter.com/CkR4R6gFVc — hunter//athia44 (@dilfhunterbb) January 17, 2023

ANOTHER LOOK AT ORDER 66- DAVE FILONI WHEN I CATCH YOU #TheMandalorian pic.twitter.com/5M9DUH8M99 — anna (@misc_convos) January 17, 2023