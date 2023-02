The Mandalorian 3, nuovo fantastici poster a pochi giorni dal debutto su Disney Plus!

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer di The Mandalorian e soprattutto a pochi giorni dal debutto della terza stagione della serie di Star Wars sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, Lucasfilm ha svelato sui social nuovi poster ufficiali.

Le locandine, disponibili in calce all'articolo, mostrano i personaggi principali della prossima stagione in arrivo, vale a dire non solo Din Djarin (e Grogu) ma anche i comprimari Bo-Katan Kryze e Greef Karga. Date un'occhiata nel post in basso.

Nella terza stagione di The Mandalorian, continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard. Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Per altri contenuti, ecco cosa ha detto Jon Favreau sui futuri crossover di Star Wars.