The Mandalorian 3: il finale di stagione includerà anche un grande villain di Star Wars?

Dopo il grande ritorno in The Mandalorian 3x7, i fan sui social in queste ore si stanno divertendo a scommettere su cosa riserverà il gran finale della terza stagione della serie tv live-action di Star Wars creata da Jon Favreau e Dave Filoni.

Complici molto probabilmente la febbre per i nuovi film annunciati alla Star Wars Celebration, uno dei quali diretto proprio da Filoni e destinato a concludere la saga di The Mandalorian sul grande schermo, gli appassionati sono convinti che la prossima puntata della stagione, che sarà anche l'ultima, introdurrà un villan storico di Star Wars: l'ammiraglio Thrawn.

Il ritorno del temibile cattivo è stato confermato nel recente trailer ufficiale di Ahsoka e, sempre alla Star Wars Celebration, è stato annunciato che sarà interpretato da Lars Mikkelsen. Considerando però che il film di Dave Filoni sarà una sorta di 'crossover' di tutto il cosiddetto 'MandoVerse' disponibile sulla piattaforma di streaming on demand, non è da escludere che il personaggio possa apparire in qualche forma nell'ultimo episodio di The Mandalorian 3, prima di tornare alla carica ad agosto prossimo durante gli eventi della serie dedicata ad Ahsoka Tano. In effetti, come notato da molti appassionati, Thrawn è stato ampiamente anticipato già nell'episodio 7 citato dal redivivo Moff Gideon, che ha chiesto al resto del Consiglio delle Ombre dove si stesse nascondendo esattamente.

Filoni e Favreau inizieranno a tirare i fili del MandoVerse facendo comparire l'ammiraglio Thrawn nel finale di The Mandalorian 3? Lo scopriremo solo la prossima settimana. La puntata finale della stagione uscirà su Disney+ mercoledì 19 aprile, quali sono le vostre previsioni? Ditecelo nei commenti.