The Mandalorian 3: il finale di stagione ci riserva una scena post-credit?

The Mandalorian 3 è ormai giunto al gran finale con l’ottavo episodio distribuito da poche ore in streaming sulla piattaforma Disney+. Molti fan che ancora non hanno visto la puntata si chiedono ci sarà una scena post credit utile a richiamare l’attenzione su altri prodotti di Star Wars. Abbiamo una risposta.

Per festeggiare la fine della terza stagione e ringraziare i fan più fedeli, il cast di The Mandalorian 3 ha pubblicato un video montaggio dedicato al pubblico dello show e che ha anticipato il gran finale nel migliore dei modi.

A proposito del finale di The Mandalorian 3 ci si chiedeva se fosse presente una qualche scena dopo i titoli di coda che servisse da cliffhanger per la quarta stagione di The Mandalorian, già annunciata, o da aggancio a un altro dei prodotti in rampa di lancio per l’universo di Star Wars.

La risposta, forse deludente per molti, è che non ci sono scene post-credit a completare la stagione, lasciando la pratica del teaser aggiunto ai colleghi del Marvel Cinematic Universe che hanno fatto della cosa un vero e proprio marchio di fabbrica richiamandosi vicendevolmente e riuscendo a creare attesa e aspettative attraverso questo strumento.

Concluso anche questo capitolo dedicato al mandaloriano e in attesa della nuova stagione, vi lasciamo al trailer di Ahsoka, nuova saga della Galassia lontana lontana con protagonista Rosario Dawson, ricordandovi che sarà disponibile dal prossimo agosto, sempre su Disney+.