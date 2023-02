The Mandalorian 3, nuova foto con Mando, Bo-Katan e Grogu! 'Il mondo si allarga'

Quando non è impegnato a scortare una ragazzina umana attraverso un mondo post-apocalittico pieno di pericoli, Pedro Pascal viaggia con un ragazzino alieno lungo una galassia lontana lontana: e infatti eccolo nella nuova foto di The Mandalorian 3 pubblicata in esclusiva da Empire.

Nell'immagine, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, Pedro Pascal - nascosto dall'elmo iconico di Mando - è al fianco del giovane Grogu e Bo-Katan, mentre i tre si trovano su Mandalore: per accompagnare la pubblicazione dello scatto, l'attore di Game of Thrones, Star Wars e The Last of Us (a proposito, vi ricordate si che The Last of Us episodio 5 è uscito in anticipo su Sky per via del Super Bowl di domani notte?) ha rilasciato anche una nuova intervista ad Empire, nella quale ha anticipato cosa possono aspettarsi i fan dalla stagione 3 di The Mandalorian.

"La cosa che amo di più della terza stagione della serie è che il mondo si apre, per quanto riguarda Mandalore e i Mandaloriani", ha detto Pascal all'outlet quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi elementi preferiti dei prossimi episodi. "Ciò significa che incontreremo così tanti aspetti diversi della cultura, della politica, delle regole di questo mondo e di questo popolo. Si stanno per spalancare delle porte davvero interessanti...".

The Mandalorian 3 uscirà l'1 marzo. Per altri contenuti, scoprite tutte le serie tv Star Wars in uscita nel 2023 in esclusiva su Disney Plus.