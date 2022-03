The Mandalorian 3, le foto dal set anticipano una connessione con la trilogia sequel

Le riprese di The Mandalorian 3 sono entrate nel vivo e le ultime immagini provenienti dal set sembrano anticipare un'incredibile connessione tra la trilogia sequel di Star Wars e la serie con Pedro Pascal.

La stagione 2 della serie, insieme all'apparizione di Din Djarin nella seconda metà di The Book of Boba Fett, ha suggerito la centralità di Mandalore in questa nuova stagione e sembra ormai chiaro che con l'aiuto di Bo-Katan Kryze si tenterà di riconquistare questo pianeta della Galassia situato nei Territori dell'Orlo Esterno. Questo sembra sempre più plausibile dopo la diffusione degli ultimi scatti.

La foto principale mostra 3 elmi mandaloriani rossi che ricordano molto quelli indossati dalla Guardia Pretoriana d'Elite in Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi, che proteggeva il Leader Supremo Snoke. Ciò porterebbe la storia di Din ancora più vicino a quella della trilogia del sequel di Star Wars, collegandosi naturalmente anche al tema della clonazione che è stato già ampiamente affrontato nel corso della prima stagione di The Mandalorian. Altre due foto dal set poi, mostrano il corridoio vuoto di una struttura imperiale, nonché una sorta di mezzo di trasporto da battaglia.

Da quando Bo-Katan ha rivelato che Mandalore è occupato, gli spettatori si sono chiesti chi sia esattamente sul pianeta. Queste foto potrebbero confermare l'idea che l'Impero, nonostante sia caduto, mantiene ancora la sua influenza sul pianeta dei cacciatori di taglie e potrebbe anche essere uno dei luoghi segreti utilizzati per l'ascesa del Primo Ordine. Tuttavia, è anche possibile che la Guardia Pretoriana si trovi su una nave imperiale che è caduta in un'imboscata da Din. Al momento nulla è da escludere.