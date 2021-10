The Mandalorian 3, Giancarlo Eposito duro con chi non si vaccina: 'non dovreste lavorare'

Finalmente le riprese di The Mandalorian 3 sono iniziate. Infatti, dopo mesi di attesa, gli attori della serie del franchise di Star Wars sono tornati sul set. Fra questi c'è Giancarlo Esposito, che in The Mandalorian è Moff Gideon. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter l'attore si è espresso sui colleghi non vaccinati.

"Se non vuoi vaccinarti, allora vai in una piccola isola e isolati", ha detto, "[Se no] stai dicendo 'Vaffanculo' al resto dell'umanità. Dobbiamo farlo tutti se vogliamo vivere. Non capisco perché alcune persone decidano di non vaccinarsi. Per quanto mi riguarda, ho perso degli amici, quindi so che è reale [il covid-19]. Non solo in Europa, ma in America, amici completamente sani e senza problemi. Il vaccino è la risposta. Non sto vietando a nessuno di non vaccinarsi. Ma non lavorare. Vai da qualche parte dove non comprometterai nessun altro se non vuoi farlo. "

Una posizione sicuramente molto dura, che in verità ha già incontrato il favore della Disney, che a fine Luglio aveva messo in chiaro l'obbligo di vaccinazione per i suoi dipendenti statunitensi affinché possano continuare a lavorare. Nella nota la compagnia chiariva che la decisione è nata perché "i vaccini sono lo strumento migliore che abbiamo per aiutare a controllare questa pandemia globale e proteggere i nostri dipendenti."

Adesso, mentre i fan attendono The Mandalorian 3, arriva su Disney+ una nuova serie dell'universo di Star Wars: si tratta di The Book of Boba Fett di cui abbiamo già una data d'uscita.