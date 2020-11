The Mandalorian 3, Giancarlo Esposito assicura che vedremo molto di più Moff Gideon

Giancarlo Esposito ha confermato che il suo Moff Gideon, essendo il grande villain di The Mandalorian, tornerà nella terza stagione dello show. Ma non solo, Esposito ha detto che vedremo molto più Gideon nella terza stagione rispetto a quanto visto fino ad ora.

Parlando con Entertainment Weekly l’attore ha affermato che la prossima stagione porterà più trame in espansione nell’universo di Star Wars, ed è qui che entra in gioco il grande ruolo di Gideon.



"Ho la sensazione che vedrete più di Gideon la prossima stagione", ha detto Esposito alla rivista. L'attore ha aggiunto: "Penso che inizierete a vedere altre trame che iniziano a insinuarsi. Quando iniziamo a renderci conto che c'è una connessione così profonda tra le trame dello spettacolo e il resto della galassia ciò sta veramente succedendo."



Durante il suo arco narrativo fino ad ora, abbiamo visto il personaggio avere un vivo interesse per la sperimentazione genetica, una trama che ha portato i fan a una teoria sui nuovi misteriosi Stormtrooper che abbiamo visto in Capitolo 12: L'erede e su quale minaccia potrebbero rappresentare.



Ma in questo momento i fan di Star Wars sono impegnati con questo show, alcuni teorizzano il ritorno di Mace Windu e Luke Skywalker nel prossimo episodio, mentre la maggior parte è impazzita per il cameo involontario di "jeans guy" avvenuto proprio nel Capitolo 12: L'erede.