The Mandalorian 3, Giancarlo Esposito sul futuro di Moff Gideon: 'Ha un piano tutto suo'

Con The Mandalorian 3 in arrivo nel 2023 su Disney+, anche il personaggio di Moff Gideon farà sicuramente parte dei nuovi episodi, considerando che si è trattato di un villain ostico per i protagonisti. Proprio il suo interprete, Giancarlo Esposito, ha parlato di quelli che sono i suoi piani malefici per la prossima stagione della serie Star Wars.

Parlando ai microfoni di Steele Wars durante la Star Wars Celebration 2022, a Esposito è stato chiesto chi ritenesse più cattivo: Gideon o il suo personaggio Gustavo Fring di Breaking Bad e Better Call Saul. "Direi certamente Moff Gideon", ha detto Esposito. "Non per quanto riguarda la mia interpretazione [più] malvagia, ma per quanto riguarda la consapevolezza che quando le cose vanno in pezzi, approfittare delle persone per rimettere tutto insieme per il proprio bene, è malvagio".

Esposito ha continuato: "Gideon ha un'agenda tutta sua. È stato guardiano di una certa parte della galassia. Vuole riunire tutti gli altri guardiani, per quale motivo? Perché non può vivere in pace nel suo piccolo angolo di paradiso? Ci deve essere un motivo per cui li sta riunendo tutti, perché deve avere un suo programma".

Sebbene Gus Fring e Moff Gideon condividano molte somiglianze, Esposito ha approfondito alcune differenze chiave tra i due personaggi. "Penso che Gus, a suo modo, non sia una vittima. Anche se in questa sesta stagione di Better Call Saul si vede la sua vulnerabilità e si vede che è minacciato", ha spiegato Esposito. "Quindi sta solo cercando di sopravvivere. Penso che Moff Gideon stia facendo qualcosa di più che sopravvivere: sta facendo da esca".

Nei nuovi episodi di The Mandalorian 3 non solo seguiremo il personaggio di Mando che chiede perdono, ma vedremo i poteri di Grogu al centro della narrazione.