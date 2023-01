The Mandalorian 3, Giancarlo Esposito: 'Ci sarà più spazio per Moff Gideon'

The Mandalorian 3 farà il suo debutto a marzo su Diseny+ dopo più di due anni d'attesa, e in una recente intervista promozionale Giancarlo Esposito ha anticipato qualche dettaglio sul suo ritorno nei panni di Moff Gideon, uno dei villain della serie ideata da Jon Favreau e Dave Filoni. Ecco cosa ha potuto anticipare ai fan della serie Star Wars.

Naturalmente, Esposito non entra nei dettagli del suo ruolo in questa terza stagione, dato che è stato anticipato più volte come The Mandalorian 3 sarà pieno di segreti che verranno svelati e che ancora nessuno è trapelato sorprendentemente in rete. Nell'intervista concessa a TVLine si è limitato a dire: "Voglio dire, vorrei sempre più spazio Moff Gideon - devo essere onesto con voi! Ma, sai, stavolta vi godrete una buona quantità di Moff Gideon".

Sempre l'interprete di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, aveva già anticipato a Collider le sensazioni della trama dei nuovi episodi: "Avete presente la sensazione di terrore o di sventura, o di eccitazione personificata? Questa è la sensazione che si prova perché la storia si sta improvvisamente unificando per farvi capire elementi di cui non eravate a conoscenza".

Parlando dei nuovi episodi in arrivo su Disney+ il prossimo marzo, anche Pedro Pascal aveva fatto riferimento alle numerose sorprese che dovremo aspettarci in questa terza stagione dello show, appellandosi anche a quanto visto nelle due stagioni precedenti.

"Ci sono così tante cose che dovrete vedere. Penso che alcune delle cose più belle di The Mandalorian nel corso della prima e della seconda stagione siano state le sorprese. Siamo stati capaci di mantenere il segreto sul piccolo Grogu, siamo stati capaci di mantenere segreta la comparsa di Luke Skywalker. Quindi ora ci sono nuovi segreti da mantenere" sono state le parole di Pedro Pascal.

Anche Jon Favreau ha anticipato grosse sorprese in arrivo: "Ogni settimana dovrebbe accadere qualcosa di inaspettato. E questa è l'idea di avere uno show televisivo serializzato in cui, la cosa bella rispetto a un film, è che ogni settimana tutti possono vedere un capitolo e discuterne e indovinare cosa succederà dopo".