The Mandalorian 3, Gina Carano tornerà mai nella serie?

Ricordiamo tutti quanto Gina Carano finì sotto accusa per aver paragonato il vaccino anti-Covid allo scandalo Weinstein, e ora molti fan di Star Wars si domandano se l'interprete di Cara Dune tornerà nella serie TV The Mandalorian, la cui terza stagione è disponibile su Disney Plus dal 1° marzo 2023.

Resta da chiedersi se la "brusca" virata nel percorso narrativo del mandaloriano e Grogu non dipenda dalla cancellazione di Rangers of the New Republic, serie TV che, appunto, avrebbe visto la partecipazione di Gina Carano come personaggio principale, se non addirittura come protagonista. Le poche informazioni disponibili sulla trama anticipavano un reclutamento dei diseredati sparsi lungo la galassia per annientare una volta per tutte le fazioni ancora legate all'Impero – proprio quello a cui abbiamo recentemente assistito. L'intento finale della produzione era quindi far convergere The Mandalorian, Ashoka e Rangers of the New Republic in un evento drammatico, con la conseguente necessità di una collaborazione su vasta scala. Un progetto che però si è arenato da tempo, considerando l'estromissione di Carano risalente al 2021.

Al riguardo, Kathleen Kennedy, presidente di lunga data di Lucasfilm, ha dichiarato in un'intervista a Empire che gli archi di Rangers sarebbero confluiti (almeno in parte) in The Mandalorian; Dave Filoni, da parte sua, ritiene che l'attrice sia agevolmente rimpiazzabile, soprattutto considerando il gran numero di personaggi all'interno della galassia, narrativa e non, che caratterizza da sempre la saga di Star Wars.

E voi cosa ne pensate? La serie sta risentendo del cambio di rotta, o mantiene una continuità accettabile con le stagioni precedenti? Ma soprattutto: rivedremo mai Cara Dune al fianco del mandaloriano? Se non l'avete letta, ecco la recensione del quinto episodio di The Mandalorian 3.