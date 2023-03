The Mandalorian 3, Grogu può parlare? Risponde Dave Filoni

Da quando il pubblico conosce il piccolo Grogu lo ha sempre visto esprimersi con il proprio corpo senza effettivamente parlare. Ciò ha spinto tanti fan a cominciare a domandarsi quando questo evento potrebbe verificarsi. Dave Filoni ne ha parlato girando un pò intorno alla questione.

Il rapporto tra Mando e Grogu sta prendendo sempre di più una piega padre/figlio. Dopo che Din Djarin, alla fine della seconda stagione, ha svelato il proprio volto, un passo successivo tra i due potrebbe essere una ipotetica prima parola da parte del piccolo. Alla domanda di quando la specie di Grogu cominci a parlare, Dave Filoni ha risposto in maniera molto enigmatica girando intorno alla cosa: "Voglio dire, suppongo abbastanza giovane. Potrebbe parlare a modo suo e, ovviamente, può comunicare con Ahsoka dove lei può almeno capire da lui un qualche tipo di comunicazione".

Alla specie di Grogu appartiene anche Yoda che, come ben sappiamo, parla sia all'interno della trilogia principale che in quella sequel. Questo potrebbe anticipare anche una potenziale capacità di Grogu di farlo e cominciare a comunicare in maniera più lineare con Mando. "Quale sarebbe la sua prima parola? Vedremo, non lo so" ha aggiunto Filoni. La voce è l'elemento, oltre all'espetto fisico, che ha reso Yoda una vera e propria icona pop. Potenzialmente questa potrebbe dare dei punti importanti al piccolo per quanto riguarda la sua caratterizzazione.

