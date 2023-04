The Mandalorian 3, le guest star dell'episodio 6 sono WOW e i fan impazziscono

Non crederete ai vostri occhi quando scoprirete chi sono le guest star del sesto episodio della terza stagione di The Mandalorian! Una è una nota cantante mentre l'altro è un attore amatissimo.

Se fossimo all'interno di un episodio di una serie teen su Disney Channel la guest star dell'episodio sarebbe accolta da un'ondata di grida preregistrate. Nel caso della sesta puntata di The Mandalorian 3 questo piccolo effetto acustico manca, ma lo stupore dei fan ha letteralmente travolto Twitter quando hanno scoperto le guest star presenti nel nuovo episodio della serie TV.

La sesta puntata rispolvera vecchi problemi per Bo-Katan (Katee Sackhoff) e Din (Pedro Pascal) come scriviamo nella nostra recensione di The Mandalorian 3X06. Proprio nel tentativo di portare il gruppo mandaloriano di Ax Woves nella lotta per riconquistare Mandalore, giungono un pianeta incredibilmente opulento, a un milione di miglia di distanza. Proprio qui Bo-Katan dai capelli sempre perfetti, Din e Grogu sono invitati a una festa molto elegante ed eccoli lì Jack Black e Lizzo!

Chi lo avrebbe mai detto? Il mondo di Star War non è nuovo a guest star particolarmente stravaganti come Werner Herzog, Nick Nolte, Richard Ayoade: non saranno Jack Black e Lizzo a dividere i fan di Star Wars! O forse sì?

The Mandalorian 3 è disponibile in streaming su Disney+.