The Mandalorian 3: un nuovo incredibile poster svela i mandaloriani protagonisti!

La Lucasfilm continua il suo incessante lavoro di promozione in attesa della terza stagione di The Mandalorian, che andrà in onda a partire dal primo marzo 2023 sulla piattaforma di streaming Disney+, distribuendo un nuovo poster dedicato alla serie.

La bellissima immagine promozionale (che potete trovare in calce all'articolo) ci mostra i quattro mandaloriani più importanti della stagione uno di fianco all’altro: da destra verso sinistra troviamo infatti Din Djarin, Bo-Katan, the Armorer e Paz Vizsla.

La terza stagione parte da presupposti importanti: come possessore della spada oscura, Din ha il diritto di reclamare il trono di Mandalore ed è in questo senso in aperto contrasto con Bo-Katan che, come scoperto nel secondo capitolo, era stata detentrice dell’arma.

Interpretato da Katee Sackhoff, il personaggio, che possiamo scoprire meglio in un’immagine di The Mandalorian dedicata a Bo-Katan, avrà probabilmente un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della trama.

Per quanto riguarda the Armorer e Paz Vizsla, sappiamo come siano appartenenti fieri dello stesso clan di Din, per quanto lui sembri allontanarsi sempre di più dai precetti del gruppo, mano a mano che il suo personaggio evolva. Paz Vizsla è, inoltre, il discendente del creatore della spada oscura e, probabilmente, vorrà fare in modo che la sua famiglia torni in possesso della leggendaria arma.

Tante carne al fuoco, e come anticipato da Pedro Pascal, tanti combattimenti epici in vista nella terza stagione di The Mandalorian, con i quattro eroi presentati nel poster che potrebbero non essere gli unici grandi esponenti della loro cultura presenti in questo capitolo. Non possiamo che restare in vigile attesa, almeno fino a quando il nostro viaggio verso Mandalore non potrà ripartire in maniera ufficiale.