The Mandalorian 3, nuovi indizi sul ritorno di Bo-Katan: l'anticipazione di Katee Sackhoff

Con le riprese di The Mandalorian 3 che sembrano essere iniziate ormai da diversi giorni, un nuovo indizio suggerisce che i nuovi episodi della serie Disney+ potranno contare su un importante personaggio introdotto nella seconda stagione.

Stiamo parlando di Bo-Katan, la mandaloriana interpretata da Katee Sackhoff che ha fatto il suo debutto nel Capitolo 11 dello show con Pedro Pascal dopo essere comparsa nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Sebbene il suo ritorno non sia ancora stato confermato ufficialmente, una recente storia Instagram dell'attrice è stata interpretata da molti come un'allusione al suo imminente impegno sul set di The Mandalorian 3. "Sto andando a fare il test per il Covid perché sto per tornare a lavoro. Che cooosa? Di cosa potrebbe trattarsi?" ha scritto infatti la Sackhoff poche ore dopo che è iniziata a circolare la notizia sull'inizio della produzione della nuova stagione di The Mandalorian.

Un eventuale ruolo del personaggio nei nuovi episodi avrebbe sicuramente senso rispetto allo sviluppo narrativo della serie, dato che la stagione 2 ha anticipato un potenziale scontro tra Bo-Katan e Din Djarin per il possesso della Darksaber. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, è stato annunciato che Disney Gallery avrà un episodio dedicato a Luke Skywalker.