The Mandalorian 3, l'interprete di Peli Motto parla del futuro del suo personaggio

Uno dei personaggi più amati di The Mandalorian è Peli Motto, meccanica che, nel corso delle stagioni ha più volte aiutato Mando e Grogu. Nella season 3, compare solo in un episodio e l'attrice, a stagione finita, ha detto di non sapere cosa il franchise avrà intenzione di fare con il personaggio.

Alla fine della terza stagione si verificano eventi che potranno tranquillamente cambiare il destino dell'universo di Star Wars. A questo si aggiunge anche il film incentrato sul Mandaloriano che verrà realizzato da Dave Filoni e che, probabilmente, chiuderà definitivamente la storia dell'amatissimo personaggio. Peli Motto, fin dalla prima stagione (e anche in The Book of Boba Fett) è una delle principali alleate di Mando.

Mentre Dave Filoni ha confessato che ideare una minaccia per The Mandalorian 3 si è rivelato difficilissimo, Amy Sedaris, volto di Peli Motto ha risposto a delle domande riguardo il suo personaggio e il suo futuro. In molti pensavano potesse tornare in altri prodotti prima dell'arrivo dei nuovi episodi. "Prima della quarta stagione? Non credo. No, non che io sappia" ha detto l'attrice. "A volte ricevi una telefonata che ti dice che sarai a lavoro tra due settimane, all'ultimo minuto. Non lo sai mai veramente. Ma lavorano sempre su qualcosa, uno spin-off o qualcosa che non saprei nemmeno. Non sapevo che Jack Black e Lizzo fossero nell'ultima stagione di Mandalorian" ha spiegato.

