The Mandalorian 3 ha introdotto il villain della serie Star Wars Skeleton Crew?

Il primo episodio di The Mandalorian 3 potrebbe non aver creato solo un collegamento con Ahsoka, attesa serie tv di Star Wars con protagonista Rosario Dawson in uscita nel corso del 2023, ma anche con la misteriosa Skeleton Crew.

La serie Star Wars con protagonista Jude Law alla guida di una 'ciurma' di giovani avventurieri è ancora in gran parte avvolta dal mistero, ma dovrebbe uscire nel corso dell'anno sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus e secondo alcune nuove indiscrezioni che hanno preso a circolare online in queste ore The Mandalorian 3 potrebbe avergli fornito un importante assist in fatto di world-building.

Nella prima puntata della serie con Pedro Pascal, infatti, viene introdotto nel mondo di Star Wars il re dei pirati Gorian Shard: al momento non è dato sapere se il minaccioso villain, che sembra appartenere al franchise di Pirati dei Caraibi, tornerà per altre apparizioni nel corso della terza stagione di The Mandalorian, ma secondo un nuovo rapporto di Bespin Bulletin (citato anche da Murphy's Multiverse) la scena della sua introduzione è stata pensata per impostare l'antagonista principale dell'imminente serie Disney+ Star Wars diretta da Jon Watt, Skeleton Crew. Addirittura, secondo alcuni, la scuola in cui i pirati cercano di entrare durante l'episodio potrebbe anche essere la stessa in cui lavora il personaggio di Jude Law...ma qui ci troviamo largamente nel campo della speculazione.

Rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, diteci che cosa ne pensate nei commenti.