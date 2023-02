The Mandalorian 3: Jedi e Mandaloriani nel nuovo spot TV del Super Bowl

Disney ha diffuso in streaming il nuovissimo spot televisivo della terza stagione di The Mandalorian, che come noto debutterà il prossimo 1° marzo su Disney+. Nel filmato non si vedono sequenze inedite, se non pochissimi frammenti, che non fossero già apparse nel precedente trailer, ma vediamo la nuova missione di Mando e Grogu in questa stagione.

Data la vicinanza all'uscita della stagione, mancano solo due settimane all'esordio in streaming, il promo non ha mostrato nuove sequenze della terza stagione, probabilmente per non rovinare eventuali sorprese agli spettatori, ma vista l'eccitazione che circonda il ritorno della serie, i fan saranno comunque entusiasti di questa nuova anticipazione.

La sinossi della imminente terza stagione della serie recita quanto segue: "I viaggi del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà dei nuovi nemici mentre lui e Grogu proseguono il loro viaggio insieme".

Uno degli elementi più attesi della prossima stagione sarà il conflitto tra Din Djarin e Bo-Katan Kryze, dato che il finale della seconda stagione ha visto il primo brandire la Darksaber, un'arma che Bo-Katan cercava da tempo. La passione della Sackhoff per il suo ruolo sullo schermo è evidente, dato che non solo è una fan di lunga data del franchise, ma ha anche doppiato la versione animata del suo personaggio nelle precedenti apparizioni.

"Non ho avuto bisogno di fare alcuna ricerca! Era Star Wars!" La Sackhoff ha recentemente ricordato a Star Wars Insider come si è preparata per lo show live-action. "Ho detto a tutti quelli che mi hanno rappresentato che se quelli di Star Wars mi avessero mai chiamato, per qualsiasi cosa, avrei accettato. Non scherzo. Se mi avessero detto di recitare la parte di una roccia e di stare sullo sfondo, avrei accettato! Quando Dave [Filoni] mi ha chiamato e mi ha chiesto di dare voce alla parte di Bo-Katan, non ho esitato. Non ci sono state domande, ho detto semplicemente 'Sì!'".

Sackhoff ha anche rivelato quale personaggio di Star Wars sognava di diventare da bambina. Su queste pagine potete visualizzare le nuove immagini di The Mandalorian 3 per arrivare preparatissimi al debutto della stagione su Disney+.