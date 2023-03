The Mandalorian 3, Jon Favreau: 'The Book of Boba Fett ha aperto nuovi orizzonti'

È finalmente arrivato il momento della terza stagione di The Mandalorian, con il ritorno sugli schermi di Din Djarin e di Grogu ad alimentare la storia ambientata nella celeberrima galassia lontana lontana.

The Mandalorian 3 esordisce con un punteggio da favola su Rotten Tomatoes. I nuovi episodi arrivano dopo il piccolo interludio composto da Star Wars: The Book of Boba Fett che ci ha permesso di scoprire di più riguardo ai protagonisti dello show creato da Jon Favreau, il quale, parlando con The Hollywood Reporter, ha spiegato come la serie dedicata a uno dei cacciatori di taglie più famosi della storia della cinema abbia un effetto domino sul nuovo capitolo di The Mandalorian: “ Abbiamo personaggio che esistono in entrambe le storie, così abbiamo l’opportunità di verificare, attraverso The Book of Boba Fett, a che punto sono questi personaggi. Sapevo di non voler dedicare troppo tempo sullo schermo di The Mandalorian per momenti in cui non ci fosse un’importante progressione nei personaggi. Entrambi i protagonisti erano bloccati nella loro crescita fino a quando non si sono riuniti. Quindi, la mia sensazione era che The Book of Boba Fett mi avrebbe permesso di mostrare tutto quello che ci fosse da mostrare e di essere libero, dopo due anni, di avere un contesto completamente nuovo per Din e Grogu e poter andare avanti sia per quanto riguardi la loro relazione che nel contesto della storia”.

In The Mandalorian 3 il viaggio del Mandaloriano attraverso l’universo di Star Wars continua. Din si è ricongiunto con Grogu e la Nuova Repubblica fatica a tirare fuori la galassia dall’oscurità. Tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi il set di personaggi presenti si fa sempre più interessante e complesso.

La nuova stagione riuscirà a soddisfare le aspettative dei fan? In attesa di scoprirlo possiamo tuffarci nell'intervista di Jon Favreau rispetto ai collegamenti di The Mandalorian con i film della saga.