The Mandalorian 3, Jon Favreau anticipa: 'Vedremo la risoluzione di molti personaggi'

The Mandalorian mantiene il prima di essere la prima serie di Star Wars mai realizzata e di aver mantenuto sempre una qualità medio-alta. Durante la Star Wars Celebration, il suo creatore Jon Favreau ha anticipato i tre viaggi che culmineranno nel corso della terza stagione attualmente in onda.

Il team creativo della serie ha partecipato al panel, accompagnati da un videomessaggio di Pedro Pascal voce e volto (quelle poche volte che si vede) del Mandalorian Din Djarin. Oltre ad annunciare un film che concluderà la storia di The Mandalorian, Favreau ha chiarito quanto la terza stagione porti alcuni archi narrativi a raggiungere la loro massima espressione e potenza narrativa. "Se parlo troppo di ciò che accade, toglierà davvero l'esperienza visiva. Quindi non è troppo tempo per aspettare dove ci sono molti personaggi e trame che abbiamo infilato in più stagioni" ha detto.

"Alcuni personaggi ritornano, alcuni personaggi sono risolti... tutti sono entrati da diverse angolazioni e tutto sta per culminare quando, sai, hanno deciso di tornare a Mandalore... Quindi lo abbiamo costruito in un pò di tempo e ti dirò che sono davvero contento di come è venuto fuori, e la parte divertente ora è vedere come tutti si muovono" ha svelato l'autore lasciando intendere che anche alcuni personaggi secondari raggiungeranno il loro compimento.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione della 3x06 di The Mandalorian 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!