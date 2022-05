The Mandalorian 3, Jon Favreau approfondisce il rapporto tra Bo-Katan e Din Djarin!

Tra i prodotti più attesi della stagione c'è sicuramente la terza stagione di The Mandalorian, che secondo le ultime notizie tornerà sui nostri schermi con un quarto capitolo. In un trailer mostrato durante lo Star Wars Celebration, abbiamo ora scoperto nuovi dettagli sulla prossima season: al centro ci sarà il rapporto tra Din Djarin e Bo-Katan!

Come saprete, infatti, Din Djarin ha ottenuto la Darksaber, che è ciò che Bo-Katan Kryze desidera per diventare leader dei Mandaloriani. Il desiderio di duellare con Din, Bo-Katan lo aveva già espresso nel corso della scorsa stagione, e adesso Jon Favreau approfondisce questa trama in un'intervista.

"Per avere la collaborazione di Katee Sackhoff, mi ero esibito come doppiatore insieme a Bo-Katan nel ruolo di Pre Vizsla, quindi è stato divertente vedermi sullo schermo con lei. Non l'avevo mai incontrata davvero, la conoscevo come Starbuck da Battlestar days", ha detto Favreau, che ha lavorato con Sackhoff durante la seconda e la terza stagione di The Mandalorian. "Ciò che è successo è che avevo iniziato scrivere le trame e ho parlato con Dave [Filoni] e ho detto: 'Ehi, questo è un personaggio che pensi possa entrare [nella serie] perché è The Mandalorian ed è una delle più famose nel canon di Mandalorian?' La collaborazione con questi personaggi reali è stata l'inizio della parte impegnativa della scrittura per me perché avevo a che fare con tutti i nuovi personaggi".

Adesso, nella terza stagione Bo-Katan e Din Djarin potrebbero risolvere le loro divergenze, o dividersi ulteriormente. "Credo che l'intreccio di questi due personaggi abbia davvero catturato le persone in un modo inaspettato", ha detto Favreau in merito al futuro del loro rapporto. "Due Mandaloriani che in realtà sembrano molto diversi coesistono nello stesso mondo, quindi, ora che entriamo nella prossima stagione, iniziamo a esplorare davvero cosa significa e come quei personaggi potrebbero guardarsi negli occhi o forse non andare affatto d'accordo."