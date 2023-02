The Mandalorian 3, Jon Favreau conferma i crossover con le altre serie Star Wars in arrivo

Nel corso di una recente intervista, in previsione del prossimo lancio della Stagione 3 di The Mandalorian, in arrivo a marzo su Disney+, il regista e produttore dello show Jon Favreau ha anticipato grandi novità per l'universo degli show televisivi di Star Wars. In particolare, quelli ambientati nello stesso periodo storico saranno interconnessi.

Quella di The Mandalorian è stata la prima storia di Star Wars ambientata subito dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, e quest'anno quel periodo diventerà ancora più importante per il franchise. Il 2023, infatti, vedrà il lancio di altre due serie televisive Disney+ ambientate in questa stessa linea temporale di Star Wars, ovvero Ahsoka e Skeleton Crew e sembra che la Lucasfilm stia preparando eventi crossover per il futuro.

In una nuova intervista concessa all'emittente francese BFMTV INSIDE, Favreau ha rivelato che lo script della quarta stagione di The Mandalorian è già stato completato, il che probabilmente significa che non ci dovrebbe essere un'attesa significativa tra l'imminente terza stagione di The Mandalorian e la stagione successiva dello show. Ma, cosa ancora più importante, Favreau ha confermato anche la necessità che questo script sia conscio anche degli altri show ambientati nella stessa epoca.

"E poi [Dave Filoni] sta facendo Ahsoka, che sto producendo insieme a lui, ma di cui è autore e showrunner. Per capire cosa sta succedendo negli altri show o anche in Skeleton Crew, tutti si svolgono nello stesso periodo di Star Wars. Quindi, ci sono molte altre cose che dobbiamo tenere a mente e che abbiamo accumulato anche nelle stagioni precedenti di The Mandalorian".

Non che non sia già successo negli show Star Wars. Alcuni personaggi del "Mandoverse" si sono già incrociati in passato, ad esempio il Boba Fett di Temeura Morrison e l'Ahsoka Tano live-action di Rosario Dawson hanno debuttato entrambi nella seconda stagione di The Mandalorian. The Book of Boba Fett ha poi visto la comparsa di Din Djarin e Grogu, quasi spostando Boba Fett in secondo piano; la loro irruzione nello spin-off, però, è servita a riunire il Mandaloriano con Grogu e a preparare la terza stagione di The Mandalorian, impostando una ricerca di redenzione per il suo protagonista.

