The Mandalorian 3, Jon Favreau conferma: 'Grogu sarà più potente nella Forza'

Sempre nel corso della premiere mondiale della terza stagione di The Mandalorian, che debutta oggi su Diseny+ con il primo episodio disponibile in streaming, Jon Favreau ha anticipato il livello di potenza di Grogu nel corso dei nuovi episodi. L'autore e regista della serie ha confermato che quello che vedremo sarà un personaggio più potente.

"Beh, è salito un po' di livello", ha dichiarato Favreau, alludendo a ciò che abbiamo visto negli episodi 6 e 7 dello spin-off The Book of Boba Fett. "Grogu ha avuto modo di studiare con i più grandi Jedi in circolazione e credo che il tempo trascorso con Luke Skywalker gli tornerà molto utile". Invece di essere solo un peso, Grogu da ora in avanti sarà "qualcuno che può essere davvero utile", ha aggiunto Favreau.

TVLine ha poi intervistato Katee Sackhoff, interprete di Bo-Katan Kryze, che l'ultima volta che l'avevamo vista in The Mandalorian era davvero irritata per il fatto che Din Djarin fosse involontariamente diventato il legittimo possessore della Darksaber.

"Ho una domanda che mi perseguita: come l'ha persa? Perché l'ultima volta che l'abbiamo vista, nella serie animata, ce l'aveva lei", ha ricordato Sackhoff. "Crede di aver bisogno della Darksaber per governare e crede di essere la persona giusta per guidare il suo popolo e riunirlo nuovamente, ma qualcosa è cambiato in lei. Direi che si sente un po' dispiaciuta per se stessa".

Di sicuro ci sarà tempo per rispondere a questa domanda, dato che la terza stagione di The Mandalorian è appena iniziata e che qui - come detto da Rick Famuyiwa - molte storie di Star Wars raggiungeranno il loro culmine. Da oggi, infatti, è disponibile il primo episodio su Disney+. Per quanto riguarda il vasto universo televisivo di Star Wars, due nuovi registi si sono aggiunti a The Acolyte, la prima serie ambientata nell'era dell'Alta Repubblica in arrivo nel 2024.

