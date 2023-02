The Mandalorian 3: Jon Favreau sa che non tutti hanno visto The Book of Boba Fett

Nonostante siano passati oltre due anni dalla conclusione della Stagione 2 di The Mandalorian, la serie Star Wars sta per tornare con i nuovi episodi questa settimana ma nel mezzo è andata in scena la reunion tra Din Djarin e il personaggio di Grogu, che si erano separati proprio nel finale. Questo perché è avvenuta durante The Book of Boba Fett.

Tuttavia, non tutti hanno visto tutta la stagione di The Book of Boba Fett, così alcuni si sono riversati su Twitter per esprimere il loro disappunto nei confronti degli show Disney+ per aver inserito l'emozionante reunion in una serie spin-off. L'autore dello show e regista Jon Favreau sa che non tutti hanno guardato The Book of Boba Fett, così recentemente ha dichiarato a Empire che ci saranno dei riassunti per coloro che potrebbero essersi persi questo fondamentale avvenimento.

"Per le persone che non hanno visto The Book of Boba Fett, ci saranno dei video che le aggiorneranno su [Disney+]", ha spiegato Favreau. "E ci sono molti contenuti generati dagli utenti [su internet] che aiutano le persone a rimettersi in pari, uno strumento che uso anch'io quando guardo una serie dopo che è stata interrotta per un po'. Non si tratta solo della serie, ma della comunità che la circonda. Grazie alla mia esperienza con la Marvel ho imparato quanto sia esigente il pubblico, che si informa a vicenda e presta molta attenzione a queste cose".

Nel frattempo, Ahsoka e Skeleton Crew sono entrambe in lavorazione e, anche se ci si aspetta che siano storie più indipendenti, Favreau vuole comunque assicurarsi che gli show siano tutti collegati tra loro. Parlando con BFM TV (via Variety), Favreau ha spiegato che i nuovi show si svolgeranno tutti nello stesso periodo e che potrebbero esserci vari crossover di Star Wars in futuro su Disney+.

The Mandalorian 3 esordirà su Disney+ con il primo episodio questo mercoledì 1° marzo.