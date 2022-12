The Mandalorian 3, Jon Favreau: 'Sarà come aprire ogni settimana un regalo di Natale'

Manca ancora qualche tempo all'uscita di The Mandalorian 3, ma l'hype è già alle stelle viste le grandi promesse fatte da Pedro Pascal e Jon Favreau nel corso del CCPX attualmente in svolgimento in Brasile.

Il produttore nel corso dell'evento ha detto: "Ci piace mantenere i nostri segreti in modo che ogni settimana mentre ci sintonizziamo, possiamo scoprire cose ed avere delle fantastiche sorprese. Si spera che accadano cose inaspettate. Penso che sia stato davvero meraviglioso che tutti coloro che hanno lavorato allo show siano stati in grado di mantenere il segreto su Grogu fino a quando non è stato rivelato nel primo episodio. Anche con Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker che appare nella seconda stagione. Non tutto sarà una grande sorpresa del genere, ma ogni settimana dovrebbe accadere qualcosa di inaspettato. E questa è l'idea di avere uno show televisivo serializzato in cui, la cosa bella rispetto a un film, è che ogni settimana tutti possono vedere un capitolo e discuterne e indovinare cosa succederà dopo".

Favreau ha poi aggiunto: "Devo ammettere che le cose si stanno facendo sempre più grandi. Abbiamo battaglie spaziali davvero fantastiche, abbiamo molti Mandaloriani, abbiamo il pianeta di Mandalore, di cui parliamo da molto tempo. Impariamo di più sulla cultura mandaloriana e, naturalmente, tutti i grandi attori che hai visto nelle stagioni precedenti, molti di loro sono tornati e li vedremo lavorare ancora tutti insieme in questo spettacolo. Quindi posso dire che si tratta di una stagione molto ambiziosa, molti dei nostri registi sono tornati, un team di grande esperienza che lavora a The Mandalorian da molto tempo. E penso che le persone saranno davvero entusiaste quando vedranno cosa abbiamo in serbo per loro. Se tutto va bene, ogni settimana sarà come aprire un regalo di Natale".

Insomma, le sorprese in The Mandalorian 3 saranno assai numerose. Quali sono le vostre aspettative su questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti.