The Mandalorian 3, Jon Favreau spiega le possibili connessioni con i film di Star Wars

La consapevolezza che il primo episodio di The Mandalorian 3 avrà una durata tutt'altro che invidiabile non ha certo incrinato l'entusiasmo dei fan, e ora Jon Favreau, creatore della serie, ha illustrato tutti i collegamenti della serie con i film della saga di Star Wars.

"Dando un'occhiata alle creazioni passate di Dave Filoni, è chiaro come La Guerra dei Cloni abbia il suo peso, ma anche come la serie si intrecci con tutte le storie precedenti". Così ha dichiarato Favreau in un'intervista a ComicBook, per poi aggiungere: "Penso che ogni progetto si inserisca nel solco dell'universo di Star Wars; inoltre, ogni generazione sceglie una parte specifica con la quale creare un gran numero di connessioni. Avevo 10 anni quando uscì il primo film, perciò non sorprende che io abbia un legame fortissimo con i personaggi. Ma ora sono in contatto con dei Millennial, così appassionata della saga prequel, e con la Generazione Z di Clone Wars, della trilogia sequel e dell'Universo Espanso. Le persone della mia età non avevano moltissimo materiale di Star Wars, all'epoca, perciò tentavano di ricrearlo intorno a giochi, libri e fumetti".

Ha inoltre colto l'occasione per parlare dell'eterogeneità tra i fan: "Ecco perché ci piace creare un prodotto unitario. Come quando vai ai convegni, dove ci sono moltissime persone provenienti dai luoghi più disparati del pianeta, tutte vestiti in modo differente e sempre pronte a divertirsi tutte insieme. Un quadretto del genere cattura al meglio l'idea che ho dei fan. Da parte nostra, ci impegniamo al massimo per individuarli, attirarli verso il franchise e ringraziarli per tutta l'attenzione che dedicano allo sviluppo di Star Wars, nel tentativo di includere uno scenario tanto variegato all'interno dei nostri spettacoli".

La terza stagione del mandaloriano e di Grogu arriverà su Disney Plus il 1° marzo 2023; e a quanto pare ne vedremo delle belle: secondo Pedro Pascal, The Mandalorian 3 "porterà nuovi livelli di epicità".