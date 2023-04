The Mandalorian 3, Jon Favreau svela l'origine dei cameo del sesto episodio!

Il sesto episodio della terza stagione di The Mandalorian sarà ricordato dai fan principalmente per gli improponibili cameo presenti che hanno visto coinvolti due enormi volti dello star system americano. Si parla, ovviamente, di Jack Black e Lizzo che interpretano il Capitano Bombardier e la Duchessa.

Jon Favreau ha raccontato come ha fatto a coinvolgere i due artisti all'interno del progetto e la politica del divertimento portato avanti sul set durante la loro permanenza. Mentre Lizzo ha parlato del suo cameo in The Mandalorian 3, il produttore ha raccontato di come ha spinto i due a partecipare alla serie come guest star. "Lizzo e Jack Black sono stati coinvolti perché, onestamente, una delle cose che ci piace davvero del lavorare nello show è che ci piace coinvolgere persone che sono loro stesse fan" ha spiegato.

Nel corso della serie sia Black che Lizzo avevano mostrato un divertente interesse verso il prodotto sui propri profili Instagram. Mentre l'attore si è sempre contraddistinto per le proprie passione per il mondo nerd mentre Lizzo, su Tik Tok aveva palesato il suo amore per Grogu. "Conosco Jack da molto tempo, ma stava facendo cose mandaloriane su Instagram e TikTok e Lizzo si vestiva come Grogu e i miei figli mi stavano mostrando tutti questi video di come fosse coinvolta nella cosa" ha raccontato Favreau. "Avevamo un episodio che raccontava questa coppia reale davvero eccentrica in una corte che sembrava uscita da Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi li abbiamo contattati e loro hanno detto, 'Ci piacerebbe.'" ha concluso.

Nonostante la sorpresa, molti fan si sono definiti divisi dai cameo del sesto episodio di The Mandalorian 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!