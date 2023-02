The Mandalorian 3, Katee Sackhoff sulla sua Bo-Katan: 'La conosco davvero bene'

L'imminente terza stagione di The Mandalorian si concentrerà maggiormente su Bo-Katan Kryze, il personaggio interpretato da Katee Sackhoff apparso per la prima volta in live-action in un episodio della seconda stagione dello show.

L'attrice, che ha doppiato Bo-Katan in The Clone Wars e in Rebels, ha parlato con Empire Magazine della sua storia decennale nel ruolo e di come la nuova stagione della serie affronterà la difficile situazione del suo antieroe. Dopo aver elogiato le sceneggiature dei nuovi episodi definendole "così grandiose, così audaci e così diverse", Sackhoff ha anticipato l'arrivo di un nuovo arco di redenzione per il suo personaggio. "Conosciamo la famiglia in cui è nata; ma ora quale famiglia sceglierà? Che aspetto ha?"

L'attrice ha poi rivelato di aver legato molto con lo showrunner Jon Favreau: "Una delle cose su cui io e Jon ci concentravamo di più era il capire a che punto dell' esperienza si trovava Bo-Katan in quel momento. Ogni singolo giorno Jon e [il regista/produttore esecutivo] Rick [Famuyiwa] si rivolgevano a me, il che è davvero pazzesco, avere questi maestri che mi chiedevano cosa provavo", ha spiegato. "Rispettano il lavoro che ho fatto per anni con il personaggio. La conosco davvero - il suo dolore è il mio dolore. Quando sente qualcosa la sento anch'io."

Per salutarvi vi lasciamo con l'ultimo poster uscito di The Mandalorian 3.