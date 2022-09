The Mandalorian 3, Katee Sackhoff: 'Preparatevi, la storia sta per ampliarsi'

Da quando, nel corso della seconda stagione di The Mandalorian, il nostro amato Din Djarin di Pedro Pascal ha scoperto un intero mondo di superstiti di Mandalore, è apparso chiaro come il prossimo passo sarebbe stato un tentativo di rifondazione. L'attrice di Bo-Katan anticipa ora quel passaggio nella terza stagione.

Uno dei momenti più alti del panel Star Wars dal D23 dei giorni scorsi è stato senza alcun dubbio il trailer della terza stagione di The Mandalorian, che ci riporta ai fasti di un prodotto dai livelli altissimi, forse l’ultimo davvero in grado di mantenere alta la grande tradizione di Star Wars. Dopo i fatti di The Book of Boba Fett, Mando ha ripreso Grogu sotto la sua ala ed è pronto – ma anche molto riluttante – ad affrontare le sue responsabilità di leadership di Mandalore dopo l’ottennimento della Dark Saber da Moff Gideon.

Nelle ultime immagini della serie abbiamo visto gli elmi mandaloriani moltiplicarsi oltre alla squadra in blu di Bo-Katan, ma proprio le parole di quest’ultima hanno anticipato toni da guerra civile interna. Nonostante l’assistenza portata a Mando nel corso della seconda stagione, la combattente non può nascondere l’invidia cocente nei confronti di Djarin dopo l’ottenimento della Dark Saber, che lo mette automaticamente nella posizione in cui si sarebbe voluta trovare lei.

Ora proprio l’interprete di Bo-Katan, Katee Sackhoff, anticipa un grosso passo in avanti nelle proporzioni di questa storia – non più quella del solitario cacciatore di taglie, giàù da molto tempo ormai – che potrebbe preludere a un tentativo di rifondazione di Mandalore: "È una stagione davvero grandiosa e quest'anno ci sono molte parti in movimento molto velocemente. Penso che i fan lo adoreranno assolutamente e rimarranno sbalorditi. La storia è pronta ad ampliarsi”. Staremo a vedere quale sarà il suo ruolo in questo caso, visto le accuse mosse al culto integralista di Mando nell’ultimo trailer e visto quel video dal set di The Mandalorian, che sembrava anticipare una guerra civile fra Bo-Katan e altri mandaloriani.

Quali le vostre sensazioni alla luce del trailer? Ditecelo nei commenti!