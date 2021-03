The Mandalorian 3, Katee Sackhoff rivela: 'Vorrei una serie con una Bo-Katan giovane'

Continuano le interviste al volto di Bo-Katan in The Mandalorian: questa volta Katee Sackhoff ha parlato della possibilità di una serie sul suo personaggio e del momento in cui ha scoperto di essere stata scelta per la serie live action.

Come sapete l'attrice ha fatto parte del cast della seconda stagione di The Mandalorian, interpretando dal vivo il personaggio di Bo-Katan. Parlando con i giornalisti di ComicBook.com durante il Topps' WinterCon, Katee Sackhoff ha raccontato di essersi proposta spontaneamente a Dave Filoni per interpretare la mandaloriana nella versione live action. Ecco il suo commento: "È stato divertente, mi trovavo alla Star Wars Celebration per l'annuncio della stagione conclusiva di The Clone Wars e si parlava anche di The Mandalorian, mi ricordo di aver detto a Dave Filoni in modo scherzoso, sai io interpreto una mandaloriana, sono ancora in buona salute e sono libera da altri impegni. Mi sembra che sei mesi dopo ho ricevuto la proposta di lavorare con loro... A causa della pandemia non mi ricordo i mesi esatti".

Inoltre, ha anche discusso di una possibile serie dedicata interamente al suo personaggio: "Sarebbe interessante, amo Bo e come sua interprete egoisticamente direi certo, facciamola. Ma devo ammettere che Bo è completamente a suo agio nel mondo di The Mandalorian, non voglio dire che non potrebbe partecipare ad altri progetti, ma è nel posto che più le appartiene, sarebbe da egoisti chiedere di più. Se si volesse fare qualcosa, mi piacerebbe molto vedere una Bo più giovane, ma non c'è abbastanza botox per farmi sembrare così giovane".

Per concludere ecco una notizia incentrata sulla possibile data di uscita di The Mandalorian 3.