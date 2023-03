The Mandalorian 3, Katee Sackhoff spiega QUELLA particolare scena!

La storia di The Mandalorian 3 sta diventando sempre più ricca d'azione grazie all'esplorazione alla ricerca di Mandalore che Din Djarin e Grogu stanno portando avanti. Nel secondo episodio si unisce a lavoro Bo Katan che, dopo aver salvato Mando dalla morte, non gli confessa un particolare fondamentale.

Dopo che la donna si aggiunge al duo in viaggio verso le acque viventi del pianeta che, tecnicamente, dovrebbero purificare Mando dal "peccato" di essersi tolto l'elmo alla fine della seconda stagione, Bo Katan sarà costretta a salvare il Mandaloriano che, trascinato sott'acqua, rischia la morte. Durante il salvataggio la donna si interfaccia direttamente con un mitosauro ma, nonostante ciò, deciderà di non dirlo a Din Djarin.

In occasione di una intervista, Katee Sackhoff ha svelato il motivo della scelta del personaggio e di come questo potrebbe influire sul suo futuro. "Non si fida di ciò che ha visto" ha detto l'attrice. "Potrebbe aver pensato di averlo immaginato. Ci sono così tante cose che sta cercando di elaborare nella sua testa che non penso necessariamente che sia qualcosa di cui vuole parlare a qualcuno in questo momento" ha concluso. Per la promozione di The Mandalorian Katee Sackhoff ha svelato quale personaggio di Star Wars sarebbe voluta essere da bambina, lasciando intendere quanto la affascinasse la Principessa Leia.

Nel terzo episodio di The Mandalorian è stata mostrata una celebre location de La Vendetta dei Sith che potrebbe aver causato la gioia di tantissimi fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!