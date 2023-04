The Mandalorian 3, Katee Sackhoff svela il mistero dei capelli perfetti di Bo-Katan

The Mandalorian 3 è arrivata e con lei anche il primo vero approfondimento i uno dei personaggi più apprezzati della serie: Bo-Katan. Una delle domande preferite dei fan, però, riguarda la sua pettinatura e, nonostante il casco, riesca sempre a conservarla in maniera perfetta.

Insomma, quelle curiosità senza senso che appassionano molto i fan. Guardando la serie la domanda sorge quasi spontanea vedendo come, ogni volta che il personaggio rimuove il casco, i suoi capelli siano sempre acconciati e mai fuori posto. Katee Sackhoff, interprete titolare di Bo-Katan sia in live action che nei prodotti animati ha svelato il mistero raccontando come il reparto trucco e parrucco della serie abbia lavorato tantissimo a questa questione cercando di ridurre al minimo i problemi.

Un dei dettami fondamentali del credo di Din Djarin in The Mandalorian è proprio quello di non togliere mai il casco. La scusa del personaggio per tornare a Mandalore, infatti, parte proprio dalla sua voglia di redimersi dall'errore fatto alla fine della seconda stagione dove, durante il suo ipotetico ultimo saluto con Grogu, decise di togliersi il casco per mostrarsi per la prima volta al piccolo. Per Bo-Katan la situazione è differente. Katee Sackhoff ha raccontato di avere due caschi differenti: uno più stretto utilizzato per le scene in cui deve indossarlo per lungo tempo e uno più largo da utilizzare nel momento in cui deve toglierlo.

"Abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che i suoi capelli fossero sempre perfetti senza il casco" ha commentato l'attrice. "Sento che, nel mondo di Bo, ci sono dei minuscoli minuscoli droidi o qualcosa del genere,dentro il suo casco che li aggiustano tutto il tempo. Perché, come nella sua testa, forse il sovrano di Mandalore deve avere un aspetto fantastico in ogni momento" ha concluso ironica.

Commentando l'uscita della serie, Pedro Pascal ha parlato di quanto Grogu gli rubi la scena in The Mandalorian 3 lodando quanto sia un partner di lavoro incredibilmente collaborativo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!