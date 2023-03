The Mandalorian 3: Katee Sackhoff svela perché i Nite Owls non compaiono nella stagione

La terza stagione di The Mandalorian ha visto il ritorno di Katee Sackhoff come Bo-Katan Kryze, con il personaggio che è apparso alla fine del primo episodio ed è stato centrale nella narrazione del secondo, approdato in streaming nella giornata di ieri. Nel corso di una recente intervista, l'attrice ha svelato il motivo dell'assenza dei Nite Owls.

Secondo la Sackhoff, i personaggi hanno scelto di abbandonare Bo-Katan perché non è riuscita a ottenere la Darksaber da Din Djarin.

"Lei dice che li hanno abbandonati non appena è tornata senza la Darksaber", ha detto Sackhoff in una recente chiacchierata con Deadline. "Penso che si tratti di persone che pensavano che Bo avrebbe fatto qualsiasi cosa per comandare, che Bo avrebbe combattuto contro chiunque per comandare, ed era quello che lei voleva ed è per questo che la seguivano. E quando hanno visto in lei qualcosa che non rispettavano, se ne sono andati. Ha perso la sua gente, la sua casa, la sua famiglia, ha perso tutto".

Nella stessa intervista, la Sackhoff ha aggiunto che secondo lei Bo-Katan ha avuto un'epifania che l'ha resa simile a "un'eremita galattica".

"Dobbiamo tornare indietro per capire perché sta facendo quello che sta facendo", ha detto Sackhoff. "Questa è una persona che ha combattuto contro la sua stessa gente. Ha combattuto per tutta la vita e ha capito che è un sistema che non funziona. Non si può continuare a combattersi a vicenda. Penso che con Din - non so se mi spingerò a dire che lei lo rispetta e si fida di lui - ma non è così. Lui non le ha fatto nulla. Darksaber a parte, non ha fatto nulla che lo renda suo nemico. Credo che il suo problema sia che si rende conto che non combatterà più contro la sua gente. Non combatterà contro qualcuno che non ha motivo di combattere. Ogni singola possibilità, ogni posto in cui si trova ora, ogni direzione che ha preso prima non ha funzionato. È questo che sta cercando di capire".

Su queste pagine potete leggere la recensione della 3x02 di The Mandalorian; recentemente Dave Filoni ha risposto alla domanda se Grogu potrà parlare in futuro nello show.