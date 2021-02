The Mandalorian 3: dalla lancia alla spada oscura, le prossime armi del protagonista

La popolarità di The Mandalorian ha portato la serie a far parlare di sé per ogni notizia che la riguarda. Lo show con Pedro Pascal come protagonista è tra i più amati dell'intera storia di Star Wars, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà nella terza stagione. Ecco perché oggi vogliamo proprio parlarvi del futuro della serie.

Abbiamo già visto chi potrebbe diventare il prossimo re di Mandalore in The Mandalorian 3, ma vogliamo approfondire anche un'altra questione. Dopo i rocamboleschi eventi che hanno chiuso il secondo ciclo di episodi dello show, infatti, abbiamo visto Mando (interpretato da Pedro Pascal) impugnare due delle armi più importanti e particolari che abbiamo visto nella serie. Si tratta della lancia di puro Beskar e della splendida Darksaber, o Spada Oscura come la vogliate chiamare. Quale sarà il destino di queste due armi? Vediamolo insieme.

La lancia

Nel quinto episodio della seconda stagione di The Mandalorian, dal titolo La Jedi, Mando riceve un'incredibile offerta dal magistrato Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto): in cambio dell'uccisione di Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ella promette a Mando un preziosissimo oggetto, ovvero una lancia in puro Beskar, che è l'unico materiale che una spada laser non può scalfire. In realtà, il nostro Din Djarin si reca da Ahsoka perché è stato mandato da lei da Bo-Katan (Katee Sackhoff). Mando offre l'aiuto ad Ahsoka nell'eliminare Morgan Elsbeth se lei accettasse di addestrare Grogu alle vie della Forza.

Dopo aver ottenuto la lancia, sarà proprio questa l'arma che permetterà a Mando di sconfiggere il terribile Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Da questo momento in poi, la lancia sarà sicuramente una fida alleata del Mandaloriano.

La Darksaber

Discorso piuttosto diverso invece riguarda la Spada Oscura. Mando infatti l'ha "vinta" secondo la tradizione sconfiggendo il suo precedente possessore Moff Gideon. Tuttavia, il personaggio interpretato da Pedro Pascal non è intenzionato a tenerla in quanto molto più importante simbolicamente per Bo-Katan che per egli stesso. La donna comunque decide di non accettarla, perché sente di doverla vincere in duello per poterne essere degna. Che sarà questo il destino della Darksaber? In ogni caso, non crediamo che rimarrà tra le mani di Din Djarin ancora a lungo.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di The Mandalorian con verdetto finale, vogliamo sapere la vostra: quale sarà il destino della lancia di Beskar e della Darksaber? Saranno le nuove armi di Din Djarin in The Mandalorian 3? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!