The Mandalorian 3: QUEI personaggi stanno lavorando segretamente per l'Impero?

L'ultimo episodio di The Mandalorian, il quinto di questa terza stagione, è stato ricco di azione e momenti concitati dato che la trama si è concentrata sull'invasione pirata di Nevarro con i Mandaloriani - Din Djarin e Grogu compresi - che decidono di correre in aiuto della popolazione per liberarli dalla morsa, fino a una rivelazione finale.

Alla fine dell'episodio, il Capitano Teva (Paul-Sun Hyung Lee) si imbatte nel relitto di una nave per il trasporto di prigionieri nello spazio. Si rende subito conto che la nave trasportava Moff Gideon (Giancarlo Esposito), ma il corpo del villain interpretato da Giancarlo Esposito nelle precedenti stagioni non è presente, il che significa che è fuggito evitando il processo al quale era stato destinato.

Tuttavia, la rivelazione di una prova cruciale all'interno della nave potrebbe significare che i Mandaloriani stanno lavorando segretamente per l'Impero...

Il Capitano Teva scopre un frammento di lega Beskar, il che significa che probabilmente sono stati i Mandaloriani a sottrarre Moff Gideon alla Nuova Repubblica. Se i Mandaloriani lavorano per l'Impero, il piano di unire i diversi clan sarà un compito molto più difficile per Bo-Katan. Sebbene il salvataggio di Moff Gideon non rispecchi la tipica condotta dei Mandaloriani incontrati finora nella serie, non sarebbe esattamente la prima volta che qualcuno con l'armatura Beskar lavora al servizio dei cattivi.

Anche se Boba Fett adesso è un personaggio completamente trasformato, ha comunque lavorato con Darth Vader ne L'Impero colpisce ancora, il che significa che potrebbe non essere stato l'unico a indossare un'armatura mandaloriana alle dipendenze dell'Impero. Su queste pagine trovate già la nostra recensione della 3x05 di The Mandalorian.

L'episodio ha visto il ritorno di Carl Weathers, che ha anche diretto un episodio di questa stagione molto amato dai fan.

Brendan Wayne, che è uno degli stunt di Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, ha recentemente parlato con StarWarsNewsNet e ha anticipato alcuni dettagli sugli episodi finali della terza stagione in corso.

"Cercano ogni volta qualcosa di diverso con cui lavorare in [questo show], e questa stagione non ha fatto eccezione, e lo vedrete nel prossimo episodio. Vedrete qualcosa di molto diverso da quello che avete visto in precedenza, ed è fantastico", ha dichiarato Wayne. "Per motivi diversi, i vari episodi hanno un significato molto importante, sia che si tratti del divertimento del cast che ha partecipato a questo episodio, sia che si tratti del regista con cui posso lavorare, sia che si tratti del punto di vista della storia che devo sostenere in quel momento. Non credo di aver ancora visto il mio episodio preferito... Ci sono cose che accadono nell'episodio finale che sono piuttosto epiche".