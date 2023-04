The Mandalorian 3: e se il Mandaloriano non fosse Din Djarin?

The Mandalorian 3 si prepara al gran finale tra grandi ritorni e nuovi sviluppi. Intanto una teoria sulla semantica del titolo impazza tra i fan e trova conferme nelle dichiarazioni di Rick Famuyiwa, aprendo prospettive inedite per l’intera saga.

Mentre il settimo episodio di The Mandalorian 3 ha segnato il ritorno di Moff Gideon nello show targato Disney+, fanno riflettere le dichiarazioni del regista sul titolo della serie e sul ruolo ricoperto da Din Dajrin e da Pedro Pascal in tutta la costruzione della vicenda.

In un’intervista durante la Star Wars Celebration 2023 Famuyiwa ha dato conferme riguardo una teoria interessante su chi sia il vero protagonista della storia raccontata: “Penso che con Bo in possesso della Spada Oscura molte aspettative potrebbero essere cambiate rispetto a che cosa significhi la cosa per Din Djarin e per Bo stessa. Chi è il Mandaloriano a questo punto? E quindi penso che in effetti potrebbe essere chiunque. E penso che la cosa che si sta cercando di definire in molti modi sia più che altro cosa significhi essere Mandaloriano”.

Le dichiarazioni sottintendono l’idea che il titolo dello show possa riferirsi a diversi mandaloriani con il personaggio di Pedro Pascal protagonista assoluto della prima stagione, Boba Fett più centrale nella seconda stagione e Bo-Katan personaggio principale del terzo capitolo.

Naturalmente a prescindere dalle parole di Famuyiwa Din rimane parte integrante e fondamentale della serie con il racconto del suo rapporto con Grogu che rimane al centro della narrazione garantendole continuità.

Sempre durante la Star Wars Celebration 2023 abbiamo avuto la conferma che The Mandalorian culminerà in un film diretto da Dave Filoni: siamo curiosi di capire cosa significherà per la serie e come, a questo punto, i creatori hanno intenzione di portare il pubblico e la vicenda fino al gran finale.