The Mandalorian 3, Mando cerca di tornare a Mandalore nel nuovo trailer!

La terza stagione di The Mandalorian sta arrivando. Ad accompagnare il pubblico ancor di più a questo evento è un nuovissimo trailer incentrato principalmente sul tentativo di Mando di tornare a casa e di far "rinascere" Mandalore. Nelle immagini ritornano anche delle vecchie conoscenze.

Prima tra tutti sicuramente Bo Katan che, nell'unica scena in cui compare, fa capire a Mando che ormai del loro pianeta natale non è rimasto più niente solo distruzione e decimazione delle popolazioni che l'avevano abitato. Questo però sembra non fermare il protagonista che con Grogu al seguito sembra avere proprio come obiettivo "ritornare a casa" e redimersi da alcune scelte fatte nelle passate stagioni mettendo in dubbio il suo credo e la fedeltà.

In occasione della promozione della serie Pedro Pascal ha svelato perchè Il ritorno dello Jedi è il suo film preferito della saga, parlando sia di storia che di legame affettivo. La storia di Mando e Grogu aveva avuto una battuta d'arresto alla fine della seconda stagione con la separazione tra i due. Nonostante ciò, Din Djarin erge a ruolo di coprotagonista in The Book of Boba Fett nel quale l'ex baby Yoda decide di ritornare da quello che per lui è diventato quasi un padre.

Parlando di personaggi che ritorneranno nella stagione Katee Sackhoff ha parlato della sua Bo Katan dichiarando di aver imparato dopo anni a conoscerla veramente bene. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!