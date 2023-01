The Mandalorian 3: Mando e Grogu insieme nel nuovo poster ufficiale!

In attesa del rilascio del trailer di The Mandalorian 3, le pagine social di Disney+ hanno condiviso online un nuovo poster ufficiale dell'attesa stagione dello show, che debutterà sulla piattaforma a partire dal prossimo 1 marzo.

La locandina, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia, è incentrata sui due amati protagonisti della serie, Mando e Grogu, visti per l'ultima volta in The Book of Boba Fett. Il post Twitter è accompagnato da una didascalia che recita:

"Dai un'occhiata al poster per la nuova stagione di @TheMandalorian. Non perderti il ​​trailer ufficiale, in onda stasera durante il NFL Wild Card Game alle 20:15 ET e su @ESPN e @ABCnetwork".

La terza stagione di The Mandalorian segnerà il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Din Dijarin, il mandaloriano che, come abbiamo visto in The Book of Boba Fett, sembra esser stato "isolato" dai suoi simili dopo aver violato le leggi del credo. Il finale della seconda stagione aveva raccontato come Mando era entrato in possesso della darksaber e come era stato costretto a separarsi da Grogu. Gli episodi della serie incentrata su Boba Fett hanno chiarito il destino del personaggio e, in qualche modo, spianato la strada per il futuro.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!