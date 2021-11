The Mandalorian 3, un misterioso personaggio nelle nuove foto della serie di Star Wars

Provengono nuove interessanti foto dal set della terza stagione di The Mandalorian, attualmente in produzione. Il dettaglio interessante è che nelle immagini pubblicate online si nota un personaggio misterioso completo di armatura da mandaloriano. Inevitabilmente sono nate diverse congetture e speculazioni tra i fan di Star Wars.

Le foto mostrano un enorme set con il blue screen, con una figura che indossa l'armatura che emerge da una tenda blu; chi sarà questo oscuro personaggio?



Un personaggio che conosciamo? Un personaggio che dobbiamo ancora conoscere? Oppure si tratta soltanto della controfigura di Pedro Pascal?

Quale segreto si nasconde dietro questa figura misteriosa? Sui social sono nate diverse discussioni, molte di esse concentrate sull'armatura del personaggio. Molti spettatori sottolineano come sia diversa da quella argentata di Din Djarin.



Potrebbe essere un indizio sul passato della trama che verrà svelato nel corso dei nuovi episodi? Qualche giorno fa si è parlato di una sequenza epica di The Mandalorian che si stava probabilmente girando sul set della terza stagione, che vedrà il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano, Din Djarin. Lo Star Wars Universe si appresta ad accogliere sul piccolo schermo anche serie tv con personaggi iconici quali Boba Fett e il ritorno di Obi-Wan Kenobi.



Negli ultimi tempi hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Gina Carano, anche in seguito al suo allontanamento da parte di Disney. Tuttavia l'attrice ha ricevuto diversi complimenti da Giancarlo Esposito, suo collega proprio in The Mandalorian.