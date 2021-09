The Mandalorian 3: ci sarà ancora Moff Gideon? Risponde Giancarlo Esposito

Sebbene ci sarà da attendere più del previsto la stagione 3 di The Mandalorian, sono in tanti a chiedersi se nei nuovi episodi ritroveremo Moff Gideon, il nostalgico leader dell'Impero Galattico.

Sulla questione è intervenuto Giancarlo Esposito e, intervistato da Variety sul tappeto rosso per i Creative Arts Emmy, l'attore ha avuto anche l'occasione di commentare la sua nomination come Guest Actor in una serie drammatica.

"Immagino che lo vorreste", ha scherzato Esposito quando gli è stato chiesto se lo vedremo nella prossima stagione di The Mandalorian. "Non posso parlare per adesso su ciò che loro vogliono ma piacerebbe anche a me. Penso che Moff abbia ancora molto da dire e sarebbe bello continuare la sua storia, soprattutto per la sua grande intelligenza. Quindi, potrei quasi esserne certo che ci sarà, ma sai, non c'è mai una garanzia in queste cose. Andiamo! Stasera sono qui nominato agli Emmy per Moff Gideon. Ringrazio solo Jon Favreau e ringrazio Dave Filoni e ringrazio Disney e Kathleen Kennedy per la produzione. C'è solo da dire che questo show è stato apprezzatissimo dal pubblico, insomma, sono così tante le cose da amare in questa serie".

I lavori di The Mandalorian 3 sarebbero dovuti partire proprio a settembre ma, per ora non abbiamo nessuna informazione precisa in merito. Per scoprire come andranno le cose per Moff Gideon e gli altri protagonisti dello show Disney+ insomma, non ci resta che attendere!