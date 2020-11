The Mandalorian 3, novità su riprese e casting: ecco tutti i dettagli!

I fan di Star Wars si stanno godendo la seconda stagione di The Mandalorian disponibile su Disney+ dallo scorso 30 ottobre. Nonostante la serie debba ancora essere ufficialmente rinnovata per una terza stagione, il lavoro di pre-produzione è in corso da diversi mesi e ora stanno trapelando i primi dettagli sulle riprese e il casting.

Secondo un nuovo report uscito nelle ultime ore, la lavorazione della terza stagione potrebbe iniziare nei prossimi mesi, con il titolo provvisorio di Buccaneer. Non è chiaro esattamente quando la serie inizierà la produzione, con alcune voci che parlano di fine mese e alcune di inizio 2021.

Si dice inoltre che anche Sophie Thatcher, un'attrice nota per il suo lavoro in Prospect e Chicago Med, si unirà al franchise dello Star Wars Universe.



Tuttavia non è stato specificato se l'attrice entrerà a far parte del cast della serie oppure di un altro spin-off.

Jon Favreau aveva intenzione d'iniziare le riprese prima di fine anno:"Stiamo operando partendo dal presupposto che saremo in grado di andare avanti. Ci troviamo in situazioni molto piccole e abbiamo anche molto spesso personaggi mascherati. E abbiamo anche molto lavoro digitale, il che migliora le cose. Quindi siamo uno show che è probabilmente ben attrezzato per essere flessibile in base ai protocolli che stanno emergendo intorno alla ripresa del lavoro".



Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di The Mandalorian e la recensione del primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian.