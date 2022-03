The Mandalorian 3: le nuove foto dal set confirmano il ritorno di un famoso personaggio!

Mentre sono ancora in corso le riprese della terza stagione di The Mandalorian, che dovrebbe esordire la prossima stagione natalizia su Disney+, alcuni nuovi scatti dal set hanno confermato il ritorno di un personaggio che aveva fatto il suo esordio nello show creato da Jon Favreau durante l'ultima stagione. Scoprite di chi si tratta dopo il salto.

Nelle ultime ore, infatti, sul sito Star Wars News Net sono state pubblicate alcune nuove foto dal set di The Mandalorian 3 e alcune di queste hanno mostrato il ritorno nello show di Simon Kassianides, interprete di Axe Woves, il mandaloriano e braccio destro di Bo-Katan che aveva fatto il suo esordio nella serie nel corso della seconda stagione.

L'ultima volta lo avevamo visto in aiuto a Bo-Katan e Din Djarin prendere possesso di un mezzo dell'Impero anche se è stata notata la sua assenza nel finale di stagione. All'epoca Bo-Katan aveva spiegato che Axe non si trovava con loro per una ragione specifica, ma non era sicura di poterla rivelare. A quanto pare, avremo la nostra risposta nella terza stagione di The Mandalorian.

Il ritorno di Axe Woves potrebbe suggerire per estensione anche il ritorno di Bo-Katan in The Mandalorian 3 e della sua Nite Owls, ma ancora non è arrivata alcuna conferma ufficiale del ritorno nel cast di Katee Sackhoff per la nuova stagione.

Intanto, sembra anche che The Mandalorian 3 avrà una connessione con la trilogia sequel di Star Wars. Altre foto dal set, infatti, mostravano tre elmi mandaloriani rossi che ricordano molto quelli indossati dalla Guardia Pretoriana d'Elite in Star Wars: Gli ultimi Jedi, che proteggeva il Leader Supremo Snoke. Ciò porterebbe la storia di Din ancora più vicino a quella della trilogia del sequel di Star Wars, collegandosi naturalmente anche al tema della clonazione che è stato già ampiamente affrontato nel corso della prima stagione di The Mandalorian. Altre due foto dal set poi, mostrano il corridoio vuoto di una struttura imperiale, nonché una sorta di mezzo di trasporto da battaglia.