The Mandalorian 3, Obi-Wan Kenobi e Andor non arriveranno prima del 2022: ecco perchè

C'era da aspettarselo, The Mandalorian 3, Obi-Wan Kenobi e Andor non arriveranno prima del 2022. La conferma nelle ultime ore è arrivata anche dal The Hollywood Reporter che ha sottolineato come l'ormai grandissima estensione della componente serial del franchise di Star Wars stia notevolmente rallentando i lavori.

Entro la fine del 2021 è previsto il debutto di The Book of Boba Fett che è stato annunciato per la prima volta nel finale della seconda stagione di The Mandalorian lo scorso anno. Ewan McGregor ha confermato che le riprese di Obi-Wan Kenobi sono terminate, mentre la terza stagione di The Mandalorian non è ancora entrata in produzione. Mentre per quanto riguarda Andor le informazioni non sono ancora molte.

I dettagli della trama per tutte e tre le nuove serie sono per il momento quasi del tutto nascosti, ma sappiamo che Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, che avrà la "rivincita del secolo" con il suo ex Maestro Jedi.

La stagione 3 di The Mandalorian, nel frattempo, ha molte domande a cui rispondere. C'è il problema della Darksaber, che è finita nelle mani di Din Djarin ma continua ad essere oggetto del desiderio Bo-Katan, così come è ancora in bilico il futuro di Baby Yoda, che si sta allenando per diventare un Jedi con Luke Skywalker.

Insomma, per scoprire come sarà il futuro del franchise di Star Wars bisognerà pazientare ancora un bel po'.